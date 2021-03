Borse 22 marzo | mercati Ue contrastati Creval | via libera della Consob a opa Credit Agricole

Leggi su newsmondo

(Di lunedì 22 marzo 2021)22, Piazza Affari guadagna lo 0,26 per cento. Lo spread chiude intorno ai 96 punti. MILANO –22. Una prima seduta primaverile per iinternazionali. I timori di un possibile lockdown ha portato i listini a ribasso, ma con il passare delle ore la speranza di una ripresa nelle prossime settimane dell’economia ha portato gli indici in rialzo. In serata, inoltre, è arrivato il viaall’offerta dell’opa lanciata daItalia su. Come riportato dall’Ansa, il periodo di adesione all’offerta avrà inizio il 30e durerà fino al 21 aprile.22, Piazza Affari in ...