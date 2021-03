Advertising

dukana2 : RT @dukana2: Oggi sono tutti contro le #mafie??anche politici mafiosi??pennivendoli complici e omertosi??quelli che stanno zitti sul proces… - LaGazzettaWeb : Basilicata, sul banco 4 milioni per gli aiuti «fai da te» - FaccendaGrazia : RT @dukana2: Oggi sono tutti contro le #mafie??anche politici mafiosi??pennivendoli complici e omertosi??quelli che stanno zitti sul proces… - Danae0308 : RT @dukana2: Oggi sono tutti contro le #mafie??anche politici mafiosi??pennivendoli complici e omertosi??quelli che stanno zitti sul proces… - bodyzen52 : RT @dukana2: Oggi sono tutti contro le #mafie??anche politici mafiosi??pennivendoli complici e omertosi??quelli che stanno zitti sul proces… -

Ultime Notizie dalla rete : Basilicata sul

La Gazzetta del Mezzogiorno

I soggetti che operano attraverso più filiali ubicateterritorio lucano devono presentare un'...e iscritti al Registro delle Imprese dal 10 marzo 2020 e avere sede legale o operativa in. ...... come Calabria e, anche il 100%). Ci si augura che con i nuovi dati relativi al 2015 - ...in condanna) relative alla non conformità del servizio depurativo alla Direttiva 91/271/CEE...Nevicate abbondanti e a quote relativamente basse anche in Basilicata. SERENO MA GRAN FREDDO AL CENTRO ... a Verona e nel Padovano. Molto freddo anche sui fondovalle di Toscana e Umbria, con punte di ...L’adempimento, che fa seguito all’assegnazione alla Regione Basilicata di 9,2 milioni di euro da parte del Ministero all’Istruzione per l’annualità 2020 avvenuta a fine febbraio scorso, consentirà la ...