Apple Music: “Up Next” inizia a diffondersi a livello internazionale (Di lunedì 22 marzo 2021) L’iniziativa editoriale mensile “Up Next” di Apple Music si sta espandendo a livello internazionale, essendo stata precedentemente disponibile solo negli Stati Uniti. Secondo Billboard, la campagna di promozione sta inizialmente mettendo in mostra artisti internazionali in 11 paesi. Oltre che negli Stati Uniti, Up Next è anche disponibile, o lo sarà presto, in Canada, Australia, Regno Unito, Sud Africa, India, Francia, Germania, Messico, Russia, Giappone e Cina. In ognuno di questi mercati, Apple sta promuovendo nuovi artisti locali – come il produttore e artista Blxckie in Sud Africa, o il rapper e cantante Nicki Nicole in America Latina – che possono ottenere il beneficio della considerevole attenzione di Apple. ... Leggi su helpmetech (Di lunedì 22 marzo 2021) L’tiva editoriale mensile “Up” disi sta espandendo a, essendo stata precedentemente disponibile solo negli Stati Uniti. Secondo Billboard, la campagna di promozione stalmente mettendo in mostra artisti internazionali in 11 paesi. Oltre che negli Stati Uniti, Upè anche disponibile, o lo sarà presto, in Canada, Australia, Regno Unito, Sud Africa, India, Francia, Germania, Messico, Russia, Giappone e Cina. In ognuno di questi mercati,sta promuovendo nuovi artisti locali – come il produttore e artista Blxckie in Sud Africa, o il rapper e cantante Nicki Nicole in America Latina – che possono ottenere il beneficio della considerevole attenzione di. ...

Advertising

NaliOfficial : Ciao ragazzi, mi state scrivendo in tanti a riguardo. Facciamo ordine. ??????? #Nuda10 lo trovate ovviamente anche su… - JucaMtrz : maldita primavera - HelpMeTechNow : L'iniziativa editoriale mensile 'Up Next' di Apple Music si sta espandendo a livello internazionale, essendo stata… - messindaldx : FIVIOO DJDJFKF - dukeofnorthland : Top UK 100 no Apple Music é tudooooo -