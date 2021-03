Advertising

FirenzePost : Aeroporti: Giani, Letta crede nella complementarietà degli scali di Pisa e Firenze - controradio : ?? Aeroporti, Giani: 'Letta mal interpretato, crede in complementarità scali' - -

Ultime Notizie dalla rete : Aeroporti Giani

... capogruppo di Fratelli d'Italia nel Consiglio regionale della Toscana, dopo aver letto il commento di Eugenioin merito alle dichiarazioni di Enrico Letta suglitoscani. 'Notiamo con ...In Toscanasi interrogano ma nessuna dichiarazione.e Nardella esternano interpretando il Letta - pensiero non come un veto a Peretola: ' Ho apprezzato moltissimo lucidità e chiarezza ...FIRENZE - Come era prevedibile, le parole pronunciate dal neo segretario del Pd, Enrico Letta, in materia di aeroporto, hanno provocato oggi un ampio ...Firenze – Le parole di Enrico Letta, sostanzialmente dichiaratosi favorevole alla costruzione di un tratto di tranvia fra Firenze e Pisa subito inteso come una rirpova dell’inutilità dell’allargamento ...