Viola incredulo: “Vittoria stupenda, non ci speravamo neanche noi” (Di domenica 21 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoTorino – “Non ci speravamo neanche noi”. Nicolas Viola non ci gira troppo intorno e commenta così il clamoroso successo del Benevento all’Allianz Stadium contro la Juventus. Chi si aspettava un inversione di tendenza della Strega è stato accontentato in un pomeriggio storico per il calcio sannita: “Abbiamo fatto una grande partita contro un avversario difficilissimo da battere, serviva una svolta alla nostra stagione ed è arrivata”. Il successo è giunto attraverso una serie di caratteristiche che avevano reso la squadra di Inzaghi riconoscibile agli addetti ai lavori nella prima parte di stagione: “Abbiamo umiltà, ma quando troviamo coraggio sappiamo anche essere pericolosi facendo giocare male gli avversari. Questi tre punti sono diversi dagli altri perché ci danno una spinta incredibile per il finale ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 21 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoTorino – “Non cinoi”. Nicolasnon ci gira troppo intorno e commenta così il clamoroso successo del Benevento all’Allianz Stadium contro la Juventus. Chi si aspettava un inversione di tendenza della Strega è stato accontentato in un pomeriggio storico per il calcio sannita: “Abbiamo fatto una grande partita contro un avversario difficilissimo da battere, serviva una svolta alla nostra stagione ed è arrivata”. Il successo è giunto attraverso una serie di caratteristiche che avevano reso la squadra di Inzaghi riconoscibile agli addetti ai lavori nella prima parte di stagione: “Abbiamo umiltà, ma quando troviamo coraggio sappiamo anche essere pericolosi facendo giocare male gli avversari. Questi tre punti sono diversi dagli altri perché ci danno una spinta incredibile per il finale ...

