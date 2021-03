Ultime Notizie Roma del 21-03-2021 ore 10 | 10

Leggi su romadailynews

(Di domenica 21 marzo 2021)dailynews radiogiornale informazione una Buongiorno dalla redazione Gabriella Luigi in studio dalla seconda metà di aprile arriverà in Italia il vaccino al Johnson & Johnson obiettivo mezzo milione di dosi al giorno Soprattutto dopo l’ennesimo stop di astrazeneca dovuto a problemi logistici per il ministro della Salute Roberto Speranza la maggior parte degli italiani e oggi in zona rossa per piegare la curva dei contagi le persone Capisco che il vaccino è la vera arma attacco ieri della vicepresidente della Regione Lombardia e assessore al Welfare Letizia Moratti contro aria Lombardia la società della Regione incapace a suo avviso di gestire le prenotazioni in modo decente dopo i disguidi relative alla campagna vaccinale che si sono registrati in diverse cittàqui Como e Cremona area è la società regionale che gestisce le prenotazioni dei vaccini per la Moratti ...