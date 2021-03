Stefania Orlando | «Sognando di tornare a condurre»

Leggi su vanityfair

(Di domenica 21 marzo 2021) Il giorno dopo la finale del Grande Fratello Vip che l’ha vista arrivare terza dietro Pierpaolo Pretelli e il suo amico Tommaso Zorzi, Stefania Orlando «ciondolava» per la sua casa di Roma cercando di prendere le misure con la vita che aveva lasciato in sospeso sei mesi prima. «Mi sentivo frastornata, il telefono non la smetteva di squillare e mio marito mi faceva vedere tutti i video, raccontandomi mille cose: è stata una settimana molto caotica a livello mentale, tant’è che non ricordo molto» spiega Stefania al telefono, quasi smarrita all’idea di non avere più dietro di sé le telecamere a seguire ogni suoi passo, ogni suo movimento. «Prima di uscire immaginavo che fosse semplice riappropriarsi della propria vita e della propria quotidianità invece, una volta fuori, senti che ti manca qualcosa, un certo senso di protezione che, invece, percepivi all’interno della Casa» insiste ancora la Orlando, letteralmente catapultata in una girandola di discussioni sui social e di proposte da valutare che la mettono in uno stato di perenne adrenalina, come se fosse sempre sull’attenti.