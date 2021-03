Serie C, 30^ giornata Girone C: risultati e classifica (Di domenica 21 marzo 2021) Si è chiusa la 30.ma giornata di Serie C Girone C. Perdono terreno le inseguitrici della capolista Ternana. L'Avellino è caduta a Catania, il Bari a Catanzaro con i pugliesi ora chiamati a difendersi in classifica dall'assalto dei calabresi. Nelle altre gare ennesimo successo della Ternana che ora è a pochissimi punti dalla promozione in Serie B. Pareggio per il Foggia mentre lo scontro salvezza va al Potenza, In serata vittoria a sorpresa della Virtus Francavilla sul Teramo e della Casertana contro la Cavese che ha chiuso in 9 uomini. Facile successo della Juve Stabia a Pagani.PROGRAMMADomenica ore 12.30Catania-Avellino 3-1: 3', 34' Russotto, 94' rig. Sarao-45'+1 rig. D'AngeloDomenica ore 15Catanzaro-Bari 2-0: 51' Di Massimo, 92' rig. EvacuoFoggia-Viterbese 1-1: 41' rig. Rocca-48' ... Leggi su itasportpress (Di domenica 21 marzo 2021) Si è chiusa la 30.madiC. Perdono terreno le inseguitrici della capolista Ternana. L'Avellino è caduta a Catania, il Bari a Catanzaro con i pugliesi ora chiamati a difendersi indall'assalto dei calabresi. Nelle altre gare ennesimo successo della Ternana che ora è a pochissimi punti dalla promozione inB. Pareggio per il Foggia mentre lo scontro salvezza va al Potenza, In serata vittoria a sorpresa della Virtus Francavilla sul Teramo e della Casertana contro la Cavese che ha chiuso in 9 uomini. Facile successo della Juve Stabia a Pagani.PROGRAMMADomenica ore 12.30Catania-Avellino 3-1: 3', 34' Russotto, 94' rig. Sarao-45'+1 rig. D'AngeloDomenica ore 15Catanzaro-Bari 2-0: 51' Di Massimo, 92' rig. EvacuoFoggia-Viterbese 1-1: 41' rig. Rocca-48' ...

Advertising

sencalkapimiIT : RT @Martyy9187: Comunque io non guardo questa serie, però anche se a noi non danno l’internet ozel penso che le scene tra H e K siano molto… - ItaSportPress : Serie C, 30^ giornata Girone C: risultati e classifica - - Martyy9187 : Comunque io non guardo questa serie, però anche se a noi non danno l’internet ozel penso che le scene tra H e K sia… - TataRosiePosie : Però, ao, ce sta la serie tivvù sur capitano! Mannaggia la pupazza, ve prenderei a pizze, peracottari! Che manica d… - paolys : RT @trentinovolley: ????????| PLAY OFF SCUDETTO 2021 Date aggiornate serie di Semifinale #CucineLube-#ItasTrentino: ??domenica #28marzo h18 a #… -