Sampdoria-Torino | Ranieri | “Differenza sostanziale rispetto a Bologna Il mio futuro? Rispondo così”

Leggi su mediagol

(Di domenica 21 marzo 2021) Parola a Claudio.Serie A, 28a giornata: trionfo per gli “Inzaghi”, la Juventus stecca il colpo. Ecco come cambia la classificaLaha ottenuto un successo chiave per il prosieguo della propria stagione agonistica. Ad aprire le marcature, fissando il punteggio sull'uno a zero che è resistito sino alla fine del match, è stato l'ex centrocampista dell'Inter, Antonio Candreva, letale sotto porta dopo lo splendido passaggio di Manolo Gabbiadini. A termine della gara valida per la ventottesima giornata di Serie A il tecnico della franchigia ligure, Claudio, è intervenuto ai microfoni di SkySport per analizzare la vittoria contro ildi Davide Nicola. “Dal momento che abbiamo vinto senza subire il gol c’è una doppia soddisfazione. Sapevamo benissimo quanto la partita fosse complicata. Il ...