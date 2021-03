Sampdoria-Torino | i convocati di Nicola | rientra Baselli | ancora ai box Nkoulou

(Di domenica 21 marzo 2021) L’allenatore delDavideha diramato l’elenco deidei granata in vista dell’impegno contro la, valevole per la ventottesima giornata di Serie A 2020/2021. Spicca il recupero di, che non era disponibile contro il Sassuolo.assente invece, alle prese con il Covid-19. Di seguito la lista.PERPortieri: Milinkovic-Savic, Sirigu, Ujkani. Difensori: Ansaldi, Bremer, Buongiorno, Izzo, Lyanco, Murru, Rodriguez, Singo, Vojvoda. Centrocampisti:, Gojak, Linetty, Lukic, Mandragora, Rincon. Attaccanti: Belotti, Bonazzoli, Sanabria, Verdi, Zaza SportFace.

