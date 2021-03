Piano vaccini: le regioni in ritardo sono tutte di centrodestra. E dimenticano soprattutto gli over 80. Ovvero i più a rischio (Di domenica 21 marzo 2021) La classifica delle dosi parla chiaro: le regioni in ritardo nel Piano di vaccinazione sono tutte di centrodestra. Per questo il governo Draghi deve sbrigarsi. E mentre annuncia per vaccinare l’80% degli italiani entro settembre dovrebbe anche preoccuparsi di chi i vaccini deve somministrarli. E pensare meno alle photo opportnuty come quella di ieri, che ha visto il generale Francesco Paolo Figliuolo e il capo della Protezione Civile Fabrizio Curcio vaccinarsi (con AstraZeneca). Piano vaccini: le regioni in ritardo sono tutte di centrodestra Più modestamente, il commissario straordinario ha annunciato di voler arrivare a 500mila ... Leggi su lanotiziagiornale (Di domenica 21 marzo 2021) La classifica delle dosi parla chiaro: leinneldi vaccinazionedi. Per questo il gno Draghi deve sbrigarsi. E mentre annuncia per vaccinare l’80% degli italiani entro settembre dovrebbe anche preoccuparsi di chi ideve somministrarli. E pensare meno alle photo opportnuty come quella di ieri, che ha visto il generale Francesco Paolo Figliuolo e il capo della Protezione Civile Fabrizio Curcio vaccinarsi (con AstraZeneca).: leindiPiù modestamente, il commissario straordinario ha annunciato di voler arrivare a 500mila ...

