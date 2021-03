"Non si può". Maria De Filippi scappa, gli ospiti costretti a fermarla: in studio la più terrificante delle paure. Ed è subito panico generale (Di domenica 21 marzo 2021) Al Serale di Amici spuntano anche loro: Pio e Amedeo. Ed è subito divertimento. Appena entrati nello studio di Canale 5 i due comici hanno tentato di abbracciare Maria De Filippi, non rispettando i protocolli anti Covid. Così la conduttrice ha iniziato a correre per lo studio gridando “non si può”. Ma non è bastato, i due infatti sono riusciti a raggiungerla e braccarla per poi riempirla di baci e abbracci. Come giustificazione Pio e Amedeo hanno detto che Maria gli ha fatto fare mille tamponi di tutti i tipi e per questo poteva stare tranquilla. Finita qui? Neanche per sogno. Pio e Amedeo infatti hanno anche preso di mira Stefano De Martino, giudice del programma di Mediaset. I due hanno iniziato a congratularsi con De Martino per l'imminente nuova paternità. Peccato però che ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 21 marzo 2021) Al Serale di Amici spuntano anche loro: Pio e Amedeo. Ed èdivertimento. Appena entrati nellodi Canale 5 i due comici hanno tentato di abbracciareDe, non rispettando i protocolli anti Covid. Così la conduttrice ha iniziato a correre per logridando “non si può”. Ma non è bastato, i due infatti sono riusciti a raggiungerla e braccarla per poi riempirla di baci e abbracci. Come giustificazione Pio e Amedeo hanno detto chegli ha fatto fare mille tamponi di tutti i tipi e per questo poteva stare tranquilla. Finita qui? Neanche per sogno. Pio e Amedeo infatti hanno anche preso di mira Stefano De Martino, giudice del programma di Mediaset. I due hanno iniziato a congratularsi con De Martino per l'imminente nuova paternità. Peccato però che ...

RobertoBurioni : Ha ragione Giuseppe Cruciani: se non c'è una legge che obbliga il personale sanitario a vaccinarsi ognuno può fare… - peppeprovenzano : Poi c’è #Salvini che avrà pure avuto le sue conversioni ma continua ad avere seri problemi con il verbo pensare. No… - CottarelliCPI : La velocità con cui la campagna vaccini avanza nel Regno Unito non ci può far dimenticare che quel paese è al 4° po… - tufotufino : @Edda_luciano69 @Zakk701 Passa il tempo ad offendere e si lagna di ricevere risposte compatibili ai suoi farnetican… - MattTMagistelli : @adrianobusolin è solo propaganda per una cosa non fattibile. Una legge ordinaria sullo ius soli sarebbe incostituz… -

Ultime Notizie dalla rete : Non può Corsa Champions, occhi puntati su Roma - Napoli I giallorossi, attualmente sesti a pari punti col Napoli (ma con una partita in più), sanno di non ... Gattuso invece ritrova Lozano e può finalmente avere un po' di scelte a disposizione, per un 4 - 2 -...

Orlando: non siamo omologati alla Lega, sì a nuovi ammortizzatori 'Non siamo e non vogliamo essere omologati alla Lega'. Lo ha detto il ministro del Lavoro Andrea Orlando in un'... Su quello che si può fare in questo momento di pandemia, il ministro ha detto che ...

