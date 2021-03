Makari, trama 3^ puntata 22 marzo: Saverio indaga sulla morte di suo cugino (Di domenica 21 marzo 2021) Terzo appuntamento con Makari, la fiction con Claudio Gioè che ha riscosso un gran successo di pubblico. Stando alle anticipazioni relative a questa puntata in onda domani 22 marzo, Saverio dovrà indagare sulla morte di suo cugino Franco Rizzo, una giovane promessa del calcio. Il nostro protagonista per riuscire a risolvere l'enigma, dovrà lavorare molto anche su sé stesso lasciandosi andare ai ricordi ed affrontando il dolore. In tutto ciò, sarà destabilizzato dal fatto che Suleima potrebbe presto andare via. Makari, trama 22 marzo: Saverio capisce che suo cugino Franco Rizzo è stato ucciso Le anticipazioni Makari relative alla terza ... Leggi su tvpertutti (Di domenica 21 marzo 2021) Terzo appuntamento con, la fiction con Claudio Gioè che ha riscosso un gran successo di pubblico. Stando alle anticipazioni relative a questain onda domani 22dovràredi suoFranco Rizzo, una giovane promessa del calcio. Il nostro protagonista per riuscire a risolvere l'enigma, dovrà lavorare molto anche su sé stesso lasciandosi andare ai ricordi ed affrontando il dolore. In tutto ciò, sarà destabilizzato dal fatto che Suleima potrebbe presto andare via.22capisce che suoFranco Rizzo è stato ucciso Le anticipazionirelative alla terza ...

