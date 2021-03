LIVE – Perugia-Sudtirol 1-0 | Serie C 2020 2021 | girone B DIRETTA

(Di domenica 21 marzo 2021) Ladi, match valevole per la trentaduesima giornata delB di. I padroni di casa, reduci da un solo successo nelle ultime cinque gare, vogliono tornare alla vittoria; gli ospiti, dal canto loro, sono in corsa per la promozionee hanno intenzione di lottare fino alla fine. Calcio d’inizio alle ore 12:30 di domenica 21 marzo, chi avrà la meglio? Sportface.it seguirà il match ine fornirà costanti aggiornamenti in tempo reale. Le formazioni ufficiali(4-3-3): Minelli; Cancellotti, Monaco, Angella, Favalli; Kouan, Burrai, Vanbaleghem; Elia, Minesso, Murano.(4-3-2-1): Poluzzi; El Kaouakibi, Malomo, ...

Advertising

Lovebb801 : RT @PowervolleyMI: ?? I GAME DAY ? ?? Perugia ?? Quarti di finale Playoff Superlega ?? PalaBarton ?? 21-03-2021 ? h 18.00 ?? Raisport ?? Live twee… - HideMayuf : RT @PowervolleyMI: ?? I GAME DAY ? ?? Perugia ?? Quarti di finale Playoff Superlega ?? PalaBarton ?? 21-03-2021 ? h 18.00 ?? Raisport ?? Live twee… - Mayu47416497 : RT @PowervolleyMI: ?? I GAME DAY ? ?? Perugia ?? Quarti di finale Playoff Superlega ?? PalaBarton ?? 21-03-2021 ? h 18.00 ?? Raisport ?? Live twee… - Omacchi_ranger : RT @PowervolleyMI: ?? I GAME DAY ? ?? Perugia ?? Quarti di finale Playoff Superlega ?? PalaBarton ?? 21-03-2021 ? h 18.00 ?? Raisport ?? Live twee… - sa9ra39sa9rasou : RT @PowervolleyMI: ?? I GAME DAY ? ?? Perugia ?? Quarti di finale Playoff Superlega ?? PalaBarton ?? 21-03-2021 ? h 18.00 ?? Raisport ?? Live twee… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Perugia

Risultati Serie C, Classifiche/ Diretta golscore: pareggio al Recchioni! RISULTATI SERIE C: ... che nel turno infrasettimanale hanno strappato sue Modena; tuttavia oggi gli umbri ...Risultati Serie C, Classifiche/ Diretta golscore: al via i primi incontri! Il Novara invece ... Diretta/Sudtirol (risultato 0 - 0) streaming video tv: in campo, si gioca! DIRETTA ...Risultati Serie C, classifiche: diretta gol live score delle partite che si giocano per i gironi A, B e C, si gioca domenica 21 marzo per la 32^ giornata.La diretta live di Perugia-Sudtirol, match valevole per la trentaduesima giornata del girone B di Serie C 2020/2021. I padroni di casa, reduci da un solo successo nelle ultime cin ...