L'auto prende fuoco mentre è alla guida, attimi di paura a Olbia Il conducente è riuscito ad allontanarsi in tempo. Auto a fuoco questo pomeriggio in viale Aldo Moro a Olbia. Il conducente durante la marcia ha visto sprigionarsi le fiamme e prontamente si è allontanato dal veicolo. Sul posto è intervenuta ...

