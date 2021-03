Lakers in ansia per LeBron James: fuori a tempo indeterminato (Di domenica 21 marzo 2021) Il fuoriclasse si è infortunato a una caviglia nel match contro Atlanta. Il suo messaggio su Twitter: «Tornerò presto come se non fossi mai partito» Leggi su lastampa (Di domenica 21 marzo 2021) Ilclasse si è infortunato a una caviglia nel match contro Atlanta. Il suo messaggio su Twitter: «Tornerò presto come se non fossi mai partito»

Ultime Notizie dalla rete : Lakers ansia Infortunio Anthony Davis, ansia e preoccupazione per i Lakers: diagnosi e tempi di recupero Stiramento al polpaccio la diagnosi fatta dallo staff medico dei Lakers , che terrà a riposo Anthony Davis per le prossime tre settimane.

NBA, Los Angeles Lakers, Anthony Davis, brutte notizie: fuori almeno 3 settimane La preoccupazione e l'ansia dei tifosi e dello staff dei Lakers non erano del tutto infondate. Anthony Davis, dopo aver saltato due partite la scorsa settimana a causa di un problema al tendine d'Achille, ha abbandonato il ...

Lakers in ansia per LeBron James: fuori a tempo indeterminato La Stampa Lakers in ansia per LeBron James: fuori a tempo indeterminato Il suo messaggio su Twitter: «Tornerò presto come se non fossi mai partito». LOS ANGELES. La seconda metà della regular season si concluderà a fine maggio, prima degli spareggi che porteranno alle fin ...

Basket Nba, distorsione alla caviglia per LeBron James L'infortunio durante il match contro Atlanta, Lakers in ansia, King James fuori a tempo indeterminato. Lebron James “fuori a tempo indeterminato”. Lo hanno annunciato i Lakers dopo l’infortunio subito ...

