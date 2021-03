La piattaforma per newsletter Substack accusata di favorire autori transfobici (Di domenica 21 marzo 2021) Substack è una piattaforma online che permette la pubblicazione di newsletter che, negli Stati Uniti, viene utilizzata soprattutto da giornalisti e autori che vogliono parlare di tematiche di nicchia e che hanno un pubblico affezionato e disposto a pagare per i loro contenuti. Durante la pandemia sia gli autori che i lettori presenti su questa piattaforma, fondata nel 2017, sono aumentati. Gli autori possono creare una newsletter personale che i lettori possono finanziare su base mensile o annuale. Il 10% di questo denaro viene trattenuto dalla piattaforma. Il punto di forza di Substack è il sistema semplice e intuitivo per ottenere soldi dai lettori, ragione per cui ha attirato una serie di scrittori anche di ... Leggi su giornalettismo (Di domenica 21 marzo 2021)è unaonline che permette la pubblicazione diche, negli Stati Uniti, viene utilizzata soprattutto da giornalisti eche vogliono parlare di tematiche di nicchia e che hanno un pubblico affezionato e disposto a pagare per i loro contenuti. Durante la pandemia sia gliche i lettori presenti su questa, fondata nel 2017, sono aumentati. Glipossono creare unapersonale che i lettori possono finanziare su base mensile o annuale. Il 10% di questo denaro viene trattenuto dalla. Il punto di forza diè il sistema semplice e intuitivo per ottenere soldi dai lettori, ragione per cui ha attirato una serie di scrittori anche di ...

