Infortunio di Lebron James | i Lakers tornano sul mercato?

L' Infortunio di Lebron James( distorsione alla caviglia destra) che lo terrà fuori per molto tempo, potrebbe costringere i Los Angeles Lakers a muoversi sul mercato che chiuderà il 25 marzo. Infortunio Lebron: cosa cambia per i Los Angeles Lakers? Non è dato sapere se cosa faranno i Lakers per colmare l'assenza della sua stella. Il mercato chiude il 25 marzo e il club potrebbe andare alla ricerca di un sostituto con le stesse caratteristiche di Lebron. Il problema è che i campioni in carica hanno già superato il limite di spesa e l'unica risorsa è disposizione è rappresentata dagli 1,7 milioni di dollari da poter aggiungere ai contratti dei giocatori presenti a roster.

