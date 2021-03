Grillo dirige l’orchestra | troppe note sono stonate E sceglie una nuova cantante per il palco dei 5S

(Di domenica 21 marzo 2021) È da poco finito Sanremo ma letornano alla ribalta. Beppecon un post sul suo sito, intitolato “L’etica dell’informazione”, redige le indicazioni bavaglio. “Poche regole “ma di “buon senso”secondo la sua delirante prospettiva per le trasmissioni nelle quali saranno ospitati i rappresentanti del movimento 5 stelle. Questa volta però il maestrovuolere in solitariacomunicativa rivoluzionaria e anche i suoi compositori. Il diktat fondamentale: zitti e fermi, dirigo io. Ecco che il direttore d’orchestra detta le regole: non devono esserci interruzioni quando parla un rappresentante 5Stelle, il diritto di replica dovrà essere concordato e vengono fornite pure indicazioni per le riprese. Inquadrature in modalità singola senza stacchi sugli ...

Il Secolo d'Italia

Zitti buoni. Dirige l'orchestra il maestro Beppe, canta Nina Monti. Che è la spin doctor dell'Elevato e fa anche la cantautrice. Solo che non siamo sul palco del Festival di Sanremo ma dietro le quinte dei Cinque Stelle. Mentre il manifesto rifondativo di Giuseppe Conte va avanti a rilento, Grillo decide di dare un'accelerata s ...