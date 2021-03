Giornata della Memoria, Mattarella: “Estirpare le mafie possibile e necessario” (Di domenica 21 marzo 2021) “Estirpare le mafie è possibile e necessario. L’azione di contrasto comincia dal rifiuto di quel metodo che nega dignità alla persona, dal rifiuto della compromissione, della reticenza, dell’opportunismo”. Lo afferma il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un comunicato diffuso in occasione della “Giornata nazionale della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie”. Leggi su ilmattinodisicilia (Di domenica 21 marzo 2021) “le. L’azione di contrasto comincia dal rifiuto di quel metodo che nega dignità alla persona, dal rifiutocompromissione,reticenza, dell’opportunismo”. Lo afferma il PresidenteRepubblica, Sergio, in un comunicato diffuso in occasionenazionalee dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle”.

Advertising

juventusfc : ?? The numbers don’t lie. I numeri non mentono. Numeri speciali per Prima Squadra femminile e maschile, in occasio… - chetempochefa : Dobbiamo pensarci sempre alla felicità, e anche se lei qualche volta si dimentica di noi, noi non ci dobbiamo mai d… - Quirinale : Dichiarazione del Presidente #Mattarella in occasione della 'Giornata nazionale della Memoria e dell'Impegno in ric… - PivaEdoardo : RT @VivianaDesio: Antonino Caponnetto 'La mafia teme la scuola più della giustizia, l'istruzione toglie erba sotto i piedi della cultura ma… - fnpcislpuglia1 : RT @FnpCisl: #21marzo Giornata della #MemoriaeImpegno per le vittime innocenti delle mafie 'Chi tace e chi piega la testa muore ogni volta… -