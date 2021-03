GF VIP, il padre di Oppini fa una battutaccia su Dayane Mello: fan indignati (Di domenica 21 marzo 2021) Nonostante siano passate già diverse settimane dalla fine della quinta edizione del Grande Fratello Vip, i suoi protagonisti continuano a far parlare di sè. Nelle ultime ore il padre di Francesco Oppini ha fatto esplodere un putiferio a causa di una battuta squallida riportata nel corso di una live social. L'opinionista sportivo e suo padre stavano rispondendo ad alcune domande dei fan che chiedevano delucidazioni su quanto avvenuto nella casa del GF VIP tra lui e Dayane Mello. All'inizio, infatti, sembrava potesse esserci del tenero tra loro, ma poi i due hanno preso due strade separate. Mentre l'ex gieffino rispondeva, a un certo punto il signor Franco prende la parola e racconta un retroscena su quel periodo. Il padre di Francesco Oppini ha rivelato di essere ... Leggi su ultimora.news (Di domenica 21 marzo 2021) Nonostante siano passate già diverse settimane dalla fine della quinta edizione del Grande Fratello Vip, i suoi protagonisti continuano a far parlare di sè. Nelle ultime ore ildi Francescoha fatto esplodere un putiferio a causa di una battuta squallida riportata nel corso di una live social. L'opinionista sportivo e suostavano rispondendo ad alcune domande dei fan che chiedevano delucidazioni su quanto avvenuto nella casa del GF VIP tra lui e. All'inizio, infatti, sembrava potesse esserci del tenero tra loro, ma poi i due hanno preso due strade separate. Mentre l'ex gieffino rispondeva, a un certo punto il signor Franco prende la parola e racconta un retroscena su quel periodo. Ildi Francescoha rivelato di essere ...

