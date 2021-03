Gascoigne e la carbonara di sassi | il surreale dialogo con la Martani

Leggi su ck12

(Di domenica 21 marzo 2021) Rumors su un possibile flirt trae laall’Isola dei Famosi. I due naufraghi però non si capiscono ed il calciatore propone unadiE’ormai qualche giorno che si sente parlare della coppia Paule Danielaall’Isola dei Famosi. Sembrerebbe che tra i due ci sia un flirt. Nonostante l’avventura 2021 del fortunato format televisivo di Canale 5 sia appena iniziata, tra i due si è già creata un’intesa. —>>> Ti potrebbe interessare anche Isola dei Famosi, scoppia il caos tra abbandoni e frasi improprie: i dettagli A porre l’accento sulla questione il quotidiano inglese The Mirror che segue l’esperienza del calciatore inglese sull’isola. Secondo The Mirror i due si starebbero piano piano studiando ed approcciando. Il ...