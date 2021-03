Duplice omicidio, trovata arma del delitto (Di domenica 21 marzo 2021) La prosecuzione delle indagini conseguenti al grave episodio verificatosi a Massafra il pomeriggio del 15 marzo, ha condotto i Carabinieri della Compagnia di Massafra ad effettuare un nuovo accesso all’interno dell’abitazione teatro dell’atroce Duplice femminicidio. Gli inquirenti hanno in particolare ispezionato più approfonditamente la camera da letto ove è stata rinvenuta esamine una delle due donne, rinvenendo all’interno dell’armadio – ed occultato tra alcuni indumenti – un coltello di grosse dimensioni intriso di sangue, ritenuto arma del delitto con cui l’omicida aveva infierito sulle due congiunte. La lama del manufatto, infatti, si presenta spezzata nella parte superiore, e risulta perfettamente combaciante con l’altra metà di lama rinvenuta la sera del delitto nel corso dei rilievi di ... Leggi su tarantinitime (Di domenica 21 marzo 2021) La prosecuzione delle indagini conseguenti al grave episodio verificatosi a Massafra il pomeriggio del 15 marzo, ha condotto i Carabinieri della Compagnia di Massafra ad effettuare un nuovo accesso all’interno dell’abitazione teatro dell’atrocefemminicidio. Gli inquirenti hanno in particolare ispezionato più approfonditamente la camera da letto ove è stata rinvenuta esamine una delle due donne, rinvenendo all’interno dell’dio – ed occultato tra alcuni indumenti – un coltello di grosse dimensioni intriso di sangue, ritenutodelcon cui l’omicida aveva infierito sulle due congiunte. La lama del manufatto, infatti, si presenta spezzata nella parte superiore, e risulta perfettamente combaciante con l’altra metà di lama rinvenuta la sera delnel corso dei rilievi di ...

