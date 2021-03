Disertano la Dad e provano a impiccare un cucciolo | cane salvato dai residenti

(Di domenica 21 marzo 2021) Stavano perundi. Avevano preparato anche una corda arancione, ma per fortuna idel posto sono riusciti a trarre in salvo il cagnolino. Gela,undidaiAd agire sono stati tre ragazzini, che a quanto pare avevano disertato le lezioni in DaD. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Disertano Dad

Teleclubitalia.it

I cancelli di molti istituti scolastici sono già stati tappezzati di cartelli: a Lecce , Leverano , Copertino , Tricase , Acquarica , Presicce .' Lanon è scuola' e poi 'Vogliamo la scuola in ...Proteste in varie parti d'Italia. A Ferrara alcuni studentile aule e chiedono un rientro in sicurezza definitivo. In Lombardia in zona rossa si manifesta contro laAccade a Torretta di Crucoli, nel crotonese, dove oggi in aula alla media c'erano solo 22 ragazzi su un totale di 77. Preoccupazione da parte delle famiglie per il numero dei contagi nel bollettino As ...