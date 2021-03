Advertising

zazoomblog : Covid: Zaffini (FdI) Speranza lasci incapace di affrontare pandemia (2) - #Covid: #Zaffini #(FdI) #Speranza - TV7Benevento : Covid: Zaffini (FdI), 'Speranza lasci, incapace di affrontare pandemia' (2)... - TV7Benevento : Covid: Zaffini (FdI), 'Speranza lasci, incapace di affrontare pandemia'... - Pedro69280970 : RT @FDI_Parlamento: Covid, Zaffini: Spariti 30 milioni di vaccini a fine mese. Speranza parla di 50 mln di vaccini, Figliuolo di 80 mln. Ch… - FDI_Parlamento : Covid, Zaffini: Spariti 30 milioni di vaccini a fine mese. Speranza parla di 50 mln di vaccini, Figliuolo di 80 mln… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Zaffini

Metro

E allora prendo spunto dal coordinatore regionale di Fratelli d'Italia Francoe dico che ... che lascia Spoleto in un momento complicato con l'emergenza, che lascia in difficoltà operai, ...... Maria Teresa Bellucci e Francesco. Registrazione video della conferenza stampa dal titolo "Conferenza stampa di Fratelli d'Italia sul tema" che si è tenuta a Roma venerdì 5 marzo 2021 ...A dirlo è il capogruppo di Fratelli d’Italia in Commissione Sanità del Senato, Francesco Zaffini.“Le parole del direttore sanitario ... riguardo le cure da prestare a domicilio agli ammalati di Covid, ...Non solo il caso Spoleto ma anche il braccio di ferro di Orvieto e le tensioni di Perugia. Lega e Fratelli d’Italia si guardano male ...