Classifica Coppa del Mondo biathlon 2021: Johannes Boe in trionfo, Laegreid si arrende in volata (Di domenica 21 marzo 2021) Johannes Boe ha vinto la Coppa del Mondo 2021 di biathlon. Il norvegese ha conquistato la seconda Sfera di Cristallo consecutiva, riuscendo a mettere le mani sul trofeo al termine di una stagione intensissima caratterizzata dal duello col connazionale Sturla Holm Laegreid. La mass start conclusiva di Oestersund ha visto il terzo posto di Boe e l’ottavo di Laegreid, in questo modo la sfida è stata vinta da Johannes per un’incollatura. Di seguito la Classifica generale finale della Coppa del Mondo 2021 di biathlon. Classifica Coppa DEL Mondo biathlon 2021 1. Johannes Boe ... Leggi su oasport (Di domenica 21 marzo 2021)Boe ha vinto ladeldi. Il norvegese ha conquistato la seconda Sfera di Cristallo consecutiva, riuscendo a mettere le mani sul trofeo al termine di una stagione intensissima caratterizzata dal duello col connazionale Sturla Holm. La mass start conclusiva di Oestersund ha visto il terzo posto di Boe e l’ottavo di, in questo modo la sfida è stata vinta daper un’incollatura. Di seguito lagenerale finale delladeldiDEL1.Boe ...

