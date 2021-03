Ancora disagi a Cremona. Non partono gli sms: nessuno si presenta in Fiera per i vaccini (Di domenica 21 marzo 2021) Continuano i disagi a Cremona dopo anche stamattina non si è presentato nessuno in Fiera per la vaccinazione anti covid, a causa del mancato invio degli sms da parte di Aria Lombardia, la società della Regione che gestisce le prenotazioni duramente criticata anche dalla vice presidente e assessore al Welfare Letizia Moratti. Quindi anche oggi medici e infermieri schierati nel padiglione allestito a CremonaFiere e nessuno davanti, con la stessa motivazione: un problema al sistema di avviso agli utenti che si erano prenotati sulla piattaforma e zero convocazioni. Asst Cremona si è di nuovo mobilitata chiamando gli aventi diritto. A differenza di ieri, però, quando l’Azienda socio sanitaria territoriale aveva invitato attraverso messaggi whatsapp la ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 21 marzo 2021) Continuano idopo anche stamattina non si ètoinper la vaccinazione anti covid, a causa del mancato invio degli sms da parte di Aria Lombardia, la società della Regione che gestisce le prenotazioni duramente criticata anche dalla vice presidente e assessore al Welfare Letizia Moratti. Quindi anche oggi medici e infermieri schierati nel padiglione allestito aFiere edavanti, con la stessa motivazione: un problema al sistema di avviso agli utenti che si erano prenotati sulla piattaforma e zero convocazioni. Asstsi è di nuovo mobilitata chiamando gli aventi diritto. A differenza di ieri, però, quando l’Azienda socio sanitaria territoriale aveva invitato attraverso messaggi whatsapp la ...

