Viabilità Roma Regione Lazio del 20-03-2021 ore 13 | 30

(Di sabato 20 marzo 2021)20 MARZOORE 13:20 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITA UN SERVIZIO IN COLLABORAZIONE CON LAPERCORRENDO VIA APPIA IN PROVINCIA DI LATINA SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI FORMIA E FONDI NEI DUE SENSI DI MARCIA IN PROVINCIA DI FROSINONE A SORA TRAFFICO RALLENTATO IN VIA SANTA LUCIA TRA VIA BRUNI E VIA RAVO NELLE DUE DIREZIONI IN PROVINCIA DI VITERBO PERCORRENDO LA PROVINCIALE RONCIGLIONESE SI STA IN CODA ALL’ALTEZZA DI VIA MARCO POLO NEI DUE SENSI DI MARCIA IN PROVINCIA DI RIETI SULLA 4BIS DEL TERMINILLO RALLENTAMENTI A VILLA REATINA ALL’ALTEZZA DI VIA DE GASPERI NELLE DUE DIREZIONI IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA RICORDIAMO CHE LAE’ IN ZONA ROSSA, VIETATI DUNQUE GLI SPOSTAMENTI DA E VERSO ALTRE ...