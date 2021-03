Terremoto magnitudo 7 2 | primi aggiornamenti

Leggi su howtodofor

(Di sabato 20 marzo 2021) Una forte scossa didisuperiore a 7 è stata registrata in Giappone, nel nord-est del Paese. La scossa è stata registrata alle 18.09 ora locale (le 10.09 in Italia). Il sisma, secondo le informazioni diffuse dal nostro Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia, è avvenuto nella zona Near east coast of eastern Honshu con coordinate geografiche (lat, lon) 38.38, 141.59 ad una profondità di 68 km. La tv giapponese ha avvertito di un possibile tsunami nella prefettura di Myagi. Secondo l'emittente Nhk, un'onda di tsunami alta un metro avrebbe già raggiunto le coste di Miyagi. Al momento non si hanno notizie di vittime o danni provocati dal. Le autorità della regione stanno verificando se ci sia stato un impatto sulle centrali nucleari dell'area, secondo quanto riferiscono i media locali. Le ...