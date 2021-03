Spezia Cagliari 0-0 LIVE | fischio d’inizio

(Di sabato 20 marzo 2021) Allo stadio Picco, il match valido per la 28ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio “Picco”,si affrontano nel match valido per la 28ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-0 MOVIOLA– si parte Migliore in campo: al termine del primo tempo0-0: risultato e tabellino(4-3-3): Zoet; Marchizza, Erlic, Ismajli, Ferrer; Pobega, Ricci, Maggiore: Gyasi, Piccoli, Farias. A disposizione: Rafael, Acampora, Agoume, Nzola, Terzi, Bastoni, Chabot, Verde, Dell’Orco, Vignali, Sena, ...

Advertising

ZZiliani : Al pronti-via dei match con Cagliari, Spezia e Sassuolo ci sono stati tre falli da rosso di #Ronaldo, #Frabotta e… - capuanogio : L'#Inter dal Torino al Torino (20 partite): Torino ? @ Sassuolo ? Bologna ? @ Cagliari ? Napoli ? Spezia ? @ Veron… - WhoScored : ?? Federico Chiesa's last five appearances for Juventus: ?? Cagliari ??? ?? FC Porto ?? ?? Lazio ??? ?? Spezia ? ?? Veron… - APCAFC : #NowWatching Spezia Calcio v Cagliari Calcio #SerieA ???? #PremierSports1 - NautBol : ??Spezia - Cagliari??Partido empezado??? -

Ultime Notizie dalla rete : Spezia Cagliari

Commenta per primo Nella formazione iniziale delche sfiderà lonon c'è Ceppitelli per un problema muscolare, al suo posto, insieme a Rugani e Godin, giocherà Klavan .Commenta per primo Nel pre partita diil ds bianconero Meluso ha commentato così la convocazione di Ricci in Nazionale: 'E' una grande soddisfazione per tutti noi, un traguardo che il giocatore vuole condividere con la ...LA SPEZIA - Una gara da non sbagliare per lo Spezia anche se il Cagliari con l'arrivo di Semplici ha dato una scossa alla propria stagione burrascosa. In conferenza stampa ha paralto così mister Vince ...La seconda gara del sabato di Serie A sarà quella delle 18 tra Spezia e Cagliari. Gli spezzini devono ritrovare il successo per non compromettere quanto fatto di buono fin adesso, in ...