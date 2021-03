SPAL-Cittadella 1-0: decide Floccari (Di sabato 20 marzo 2021) SPAL-Cittadella 1-0. Al Paolo Mazza di Ferrara buona la prima per Rastelli, subentrato all’esonerato Marino, che batte 1 a 0 il Cittadella. Decisiva la rete a inizio ripresa di Floccari che permette alla SPAL di tornare alla vittoria. Cos’è successo nel primo tempo? Rastelli si affida al 3-5-1-1 con Esposito, Segre e Mora a supporto del duo offensivo composto da Valoti e Floccari. Venturato risponde con il 4-3-2-1 con Baldini e Gargiulo alle SPALle dell’unica punta Tsadjout. Inizio aggressivo per gli ospiti che all’8? ci provano con Proia, ma la sua conclusione lambisce il palo. Al 14? risponde Valoti con un destro che colpisce la traversa, mentre al 20? Segre va al tiro, ma non inquadra lo specchio della porta. Passano due minuti e Branca conclude al volo ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 20 marzo 2021)1-0. Al Paolo Mazza di Ferrara buona la prima per Rastelli, subentrato all’esonerato Marino, che batte 1 a 0 il. Decisiva la rete a inizio ripresa diche permette alladi tornare alla vittoria. Cos’è successo nel primo tempo? Rastelli si affida al 3-5-1-1 con Esposito, Segre e Mora a supporto del duo offensivo composto da Valoti e. Venturato risponde con il 4-3-2-1 con Baldini e Gargiulo allele dell’unica punta Tsadjout. Inizio aggressivo per gli ospiti che all’8? ci provano con Proia, ma la sua conclusione lambisce il palo. Al 14? risponde Valoti con un destro che colpisce la traversa, mentre al 20? Segre va al tiro, ma non inquadra lo specchio della porta. Passano due minuti e Branca conclude al volo ...

