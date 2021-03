Ryan Gosling è The King of Cool: ecco le prove (Di sabato 20 marzo 2021) Biondo, sguardo beffardo, sorriso che sa oscillare tra simpatia e spacconaggine. Cosa ne dite di passare il weeekend in compagnia dei film di Ryan Gosling, il più Cool di Hollywood?!? Da vedere in streaming su Netflix, Amazon Prime Video, Chili, Rakuten Tv… Il primo (o quasi) Ryan Gosling della nostra vita… Ryan Thomas Gosling è nato il 12 novembre 1980 a London, in Canada. A 10 anni era nel Mickey Mouse Club di Disney Channel. Foto Getty Ryan Gosling: The Nice Guy Il canadese Ryan Gosling è diventato divo in fretta. Lui e Justin Timberlake dividevano la stanza, quando erano le mini star di Disney Channel. A soli 15 anni era già impegnato come attore in alcune serie tv (Hai paura del buio?, Piccoli ... Leggi su amica (Di sabato 20 marzo 2021) Biondo, sguardo beffardo, sorriso che sa oscillare tra simpatia e spacconaggine. Cosa ne dite di passare il weeekend in compagnia dei film di, il piùdi Hollywood?!? Da vedere in streaming su Netflix, Amazon Prime Video, Chili, Rakuten Tv… Il primo (o quasi)della nostra vita…Thomasè nato il 12 novembre 1980 a London, in Canada. A 10 anni era nel Mickey Mouse Club di Disney Channel. Foto Getty: The Nice Guy Il canadeseè diventato divo in fretta. Lui e Justin Timberlake dividevano la stanza, quando erano le mini star di Disney Channel. A soli 15 anni era già impegnato come attore in alcune serie tv (Hai paura del buio?, Piccoli ...

