Ristori in ritardo e insufficienti. Serve più reddito di cittadinanza. Manzo (M5S): "Persi due mesi per una crisi irresponsabile. Ora c'è bisogno di un nuovo scostamento di Bilancio" (Di sabato 20 marzo 2021) Gli aiuti alle imprese, nel decreto Sostegni, saranno misurati sul calo medio mensile di fatturato registrato fra 2020 e 2019. Il meccanismo è articolato in cinque fasce e offrirà a seconda delle dimensioni dell'attività economica un assegno fra il 20% (per le più grandi) e il 60% (per le più piccole) del calo medio mensile. Onorevole Teresa Manzo, capogruppo M5S in commissione Bilancio della Camera, questo significa che su base annuale il contributo sarà pari al 5% del calo di fatturato per le partite Iva fino a 100mila euro e scenderà fino all'1,7% per quelle fra 5 e 10 milioni. Ritiene si tratti di Ristori "modesti"? "Abbiamo votato lo scostamento di Bilancio da 32 miliardi il 21 gennaio di quest'anno. A causa di una crisi di governo irresponsabile, si sono ...

