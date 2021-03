Picchia la compagna ma lei riesce a scappare: carabinieri arrestano un 29enne (Di sabato 20 marzo 2021) Ancora violenza tra le mura domestiche. I carabinieri della Stazione di Altopiano della Vigolana venerdì 19 marzo hanno arrestato un 29enne albanese per i reati di rapina e lesioni personali, ai quali ... Leggi su trentotoday (Di sabato 20 marzo 2021) Ancora violenza tra le mura domestiche. Idella Stazione di Altopiano della Vigolana venerdì 19 marzo hanno arrestato unalbanese per i reati di rapina e lesioni personali, ai quali ...

