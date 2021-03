Marquez correrà in Qatar? Un indizio parla chiaro (Di sabato 20 marzo 2021) Honda attende pazientemente Marquez alla finestra. In Qatar spunta un indizio estremamente interessante dal box della scuderia Honda sogna Marquez. Il pilota, nato a Cervera il 17 febbraio 1993, si è subito affermato come un astro nascente nel firmamento motociclistico mondiale. Domenica 28 marzo la stagione motociclistica aprirà le porte con il tanto atteso Gran Premio del Qatar. Il pilota spagnolo, reduce da un brutto infortunio che lo ha tenuto fermo ai box per diverso tempo, non ha ancora sciolto le riserve in merito alla sua partecipazione al Gran Premio. Una foto del box Honda, però, fa sognare i tifosi. Il box del pilota è stato ugualmente allestito insieme a tutti gli altri. L’immagine, arrivata direttamente da Losail, posiziona Marquez direttamente in rampa di lancio ... Leggi su zon (Di sabato 20 marzo 2021) Honda attende pazientementealla finestra. Inspunta unestremamente interessante dal box della scuderia Honda sogna. Il pilota, nato a Cervera il 17 febbraio 1993, si è subito affermato come un astro nascente nel firmamento motociclistico mondiale. Domenica 28 marzo la stagione motociclistica aprirà le porte con il tanto atteso Gran Premio del. Il pilota spagnolo, reduce da un brutto infortunio che lo ha tenuto fermo ai box per diverso tempo, non ha ancora sciolto le riserve in merito alla sua partecipazione al Gran Premio. Una foto del box Honda, però, fa sognare i tifosi. Il box del pilota è stato ugualmente allestito insieme a tutti gli altri. L’immagine, arrivata direttamente da Losail, posizionadirettamente in rampa di lancio ...

