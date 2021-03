La pandemia ha trasformato i partiti. Ora c'è bisogno di un campo riformista (Di sabato 20 marzo 2021) Durante le crisi la democrazia è più debole. Sopraffatti dalla paura, i cittadini sono portati a delegare ai vertici, vi affidano la loro speranza, i poteri si riorganizzano e i più forti colgono l’opportunità per occupare uno spazio più largo. È un fatto l’uso politico della paura, in Italia più che altrove causa il tramonto del sistema dei partiti. Tuttavia, nel vuoto qualcosa si muove, a destra e a sinistra. Il Pd ha sigillato la crisi interna cambiando segretario. Non basterà. La combinazione sinistra Dc/eredi del Pci che portò alla sua nascita si sta rivelando inefficace a fronteggiare l’emergenza sociale e i cambiamenti che seguiranno alla pandemia. La fine dei Cinque Stelle come movimento antisistema è evidente. Conte ne traghetterà una parte, più che dimezzata elettoralmente, sul fronte delle alleanze a sinistra. Ignoto il progetto, ignota ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 20 marzo 2021) Durante le crisi la democrazia è più debole. Sopraffatti dalla paura, i cittadini sono portati a delegare ai vertici, vi affidano la loro speranza, i poteri si riorganizzano e i più forti colgono l’opportunità per occupare uno spazio più largo. È un fatto l’uso politico della paura, in Italia più che altrove causa il tramonto del sistema dei. Tuttavia, nel vuoto qualcosa si muove, a destra e a sinistra. Il Pd ha sigillato la crisi interna cambiando segretario. Non basterà. La combinazione sinistra Dc/eredi del Pci che portò alla sua nascita si sta rivelando inefficace a fronteggiare l’emergenza sociale e i cambiamenti che seguiranno alla. La fine dei Cinque Stelle come movimento antisistema è evidente. Conte ne traghetterà una parte, più che dimezzata elettoralmente, sul fronte delle alleanze a sinistra. Ignoto il progetto, ignota ...

