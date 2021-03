Jake Gyllenhaal | eroe della guerra in Afghanistan in Combat Control

(Di sabato 20 marzo 2021) Dall’inizio dell’anno, nessuno studio è stato più aggressivo sul mercato di MGM e sembra che sia vicino all’arrivo di un altro ambito pacchetto. Fonti dicono a Deadline che MGM è in trattative per acquisire, che racconta la vera storia del vincitoreMedal of Honor John Chapman, cona bordo per interpretare l’in ritardo. Chi sarà il regista di? Sam Hargrave, che è diventato uno dei registi più hotcittà dopo che il suo film d’azione Extraction ha battuto i record di Netflix lo scorso aprile, dirigerà il film. Il suo collaboratore di lunga data Shelby Malone assocerà i produttori.è il ...

Combat Control: Jake Gyllenhaal nel nuovo film del regista di Tyler Rake

Il film, diretto da Sam Hargrave, racconterà la vera storia di John Chapman, membro dell'Air Force morto eroicamente in Afghanistan Combat Control. Fonti dicono a Deadline che MGM è in trattative per acquisire Combat Control, che racconta la vera storia del vincitore della Medal of Honor John Chapman, con Jake Gyllenhaal a bordo per interpretare. MGM è in trattative per acquisire i diritti di Combat Control, il film che vede protagonista Jake Gyllenhaal e diretto da Sam Hargrave.