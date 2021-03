In libreria con: “Stai zitta” di Michela Murgia (Di sabato 20 marzo 2021) Se si è donna si muore anche di linguaggio. In tutto il mondo e anche in Italia. Un Paese, il nostro, tutt’altro che “amico” delle donne. L’ “uccisione” del genere femminile attraverso il linguaggio non fa meno male di quella causata dalla violenza. È con le parole, sostiene Michela Murgia, che “ci fanno sparire dai luoghi pubblici, dalle professioni, dai dibattiti e dalle notizie”. Per questo la scrittrice sarda ha dato alle stampe, con un buon successo di pubblico proprio in queste ultime settimane, il suo ultimo libro: Stai zitta e altre nove frasi che non vogliamo sentire più (Einaudi). Un’opera limpida e coraggiosa per denunciare il maschilismo imperante in buona parte della società italiana. Il pregiudizio e il linguaggio E di parole ingiuste si muore anche nella vita quotidiana, dove il pregiudizio che passa ... Leggi su velvetmag (Di sabato 20 marzo 2021) Se si è donna si muore anche di linguaggio. In tutto il mondo e anche in Italia. Un Paese, il nostro, tutt’altro che “amico” delle donne. L’ “uccisione” del genere femminile attraverso il linguaggio non fa meno male di quella causata dalla violenza. È con le parole, sostiene, che “ci fanno sparire dai luoghi pubblici, dalle professioni, dai dibattiti e dalle notizie”. Per questo la scrittrice sarda ha dato alle stampe, con un buon successo di pubblico proprio in queste ultime settimane, il suo ultimo libro:e altre nove frasi che non vogliamo sentire più (Einaudi). Un’opera limpida e coraggiosa per denunciare il maschilismo imperante in buona parte della società italiana. Il pregiudizio e il linguaggio E di parole ingiuste si muore anche nella vita quotidiana, dove il pregiudizio che passa ...

Ultime Notizie dalla rete : libreria con 20 marzo - Nel secondo centenario di Fedor Dostoevskij Il Ghigno Libreria Molfetta 20/03/2021 Nel secondo centenario di Fedor Dostoevskij Il Ghigno Libreria Molfetta Nel secondo centenario della nascita di Fedor Dostoevskij una lettura di Julia Kristeva 'Con gli occhi inchiodati su L'idiota, mio padre me ne aveva sconsigliato la lettura: "...

Ultimo parallelo di Filippo Tuena Oggi, il Saggiatore, che aveva già ristampato il libro nel 2013, lo riporta in libreria in una ... Mentre con una lentezza esasperante procedono fra i ghiacci, male attrezzati e con il vento che non dà ...

Alessia Gazzola torna in libreria con Un tè a Chaverton House Fortementein.com Squali al tempo dei salvatori: il romanzo amato da Barack Obama Dal 20 gennaio è in libreria per Edizioni e/o Squali al tempo dei salvatori ... Una storia commovente che mescola il grande romanzo familiare americano con il realismo magico delle Hawaii. Una ...

Fairy Oak: La storia perduta Fairy Oak: la storia perduta, è un altro capitolo della saga di Elisabetta Gnone, che Salani ha portato in libreria nei mesi scorsi.

