Il Paradiso delle Signore 5, finite le riprese: gli annunci di Tersigni e Farnesi (Di sabato 20 marzo 2021) Cala il sipario sulla quinta stagione de Il Paradiso delle Signore che verrà ricordata come quella più difficile a causa dell'emergenza sanitaria che ha investito tutto il mondo. Recitare con tutte le precauzioni del caso e fare i dovuti e ripetuti controlli non ha intaccato l'animo professionale dei nostri protagonisti che, in barba a tutto, hanno continuato a perseverare fino alla fine. Purtroppo le riprese sono terminate e a rivelarlo sono stati gli attori stessi della soap opera di Rai 1. Da Roberto Farnesi a Alessandro Tersigni, non sono mancati interessanti dettagli riguardanti lo sceneggiato italiano ambientato negli anni '60. L'annuncio dell'interprete di Vittorio Conti: 'grazie a tutti' Alessandro Tersigni, nella giornata di venerdì 19 marzo, ... Leggi su tvpertutti (Di sabato 20 marzo 2021) Cala il sipario sulla quinta stagione de Ilche verrà ricordata come quella più difficile a causa dell'emergenza sanitaria che ha investito tutto il mondo. Recitare con tutte le precauzioni del caso e fare i dovuti e ripetuti controlli non ha intaccato l'animo professionale dei nostri protagonisti che, in barba a tutto, hanno continuato a perseverare fino alla fine. Purtroppo lesono terminate e a rivelarlo sono stati gli attori stessi della soap opera di Rai 1. Da Robertoa Alessandro, non sono mancati interessanti dettagli riguardanti lo sceneggiato italiano ambientato negli anni '60. L'o dell'interprete di Vittorio Conti: 'grazie a tutti' Alessandro, nella giornata di venerdì 19 marzo, ...

