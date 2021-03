Guida TV | programmi di stasera | sabato 20 marzo 2021

(Di sabato 20 marzo 2021)aitv della prima serata di oggi,20.3., dei principali canali della tv generalista e del digitale terrestre. RAI1 In arte Nino Film TV RAI2 FBI/Blue Bloods Serie TV RAI3 Città Segrete Infotainment RETE4 Poliziotto Superpiù Film CANALE5 Amici di Maria De FilippiTalent Show ITALIA1 L’Era Glaciale Film LA7 Eden: un Pianeta da salvare Documentario REALTIME Vado a vivere in Sicilia – La mia casa a 1 euro Docureality CIELO La camera azzurra Film TV8 I passi dell’amore Film NOVE Vizi e Virtù – Riflessioni su Francesco Documentario first appeared on Ascolti Tv Blog.

tv di sabato 20 marzo: idella sera Rai 1 18:45 - L'Eredità Week End 20:00 - TELEGIORNALE 20:35 - Soliti Ignoti - Il Ritorno 21:25 - In Arte Nino 23:34 - TG1 60 Secondi 23:35 - Ciao ...