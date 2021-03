Giappone, terremoto di magnitudo 7.2 a nord est di Tokyo: è la stessa area colpita dal disastro nucleare di Fukushima (Di sabato 20 marzo 2021) Forte terremoto di magnitudo 7.2 in Giappone. La scossa è stata registrata intorno alle 10.09 italiane (le 18.09 in Giappone), nella regione del Tohoku, a nord est di Tokyo. La stessa area colpita dal disastro nucleare di Fukushima di 10 anni fa. Secondo la Japan Meteorological Agency l’epicentro del terremoto è avvenuto in mare, a largo della prefettura di Miyagi, a 54 chilometri di profondità. Per questo la stessa Jma ha lanciato un allarme tsunami, fortunatamente rientrato dopo circa due ore di allerta in cui era stato raccomandato ai cittadini di non avvicinarsi alla zona costiera. Un decennio fa fu proprio uno tsunami a provocare la catastrofe e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 20 marzo 2021) Fortedi7.2 in. La scossa è stata registrata intorno alle 10.09 italiane (le 18.09 in), nella regione del Tohoku, aest di. Ladaldidi 10 anni fa. Secondo la Japan Meteorological Agency l’epicentro delè avvenuto in mare, a largo della prefettura di Miyagi, a 54 chilometri di profondità. Per questo laJma ha lanciato un allarme tsunami, fortunatamente rientrato dopo circa due ore di allerta in cui era stato raccomandato ai cittadini di non avvicinarsi alla zona costiera. Un decennio fa fu proprio uno tsunami a provocare la catastrofe e ...

