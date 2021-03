Elettra Lamborghini è a pezzi | “Voglio andare via” Fan allarmati! – VIDEO

(Di sabato 20 marzo 2021)è a: ecco quanto ammesso proprio in queste ore dalla celebre e bellissima artista. Momento delicatissimo per, che recentemente è risultata positiva al Covid-19 ed ha perso il suo adorato cane. La celebre e bellissima artista, che quest’anno è opinionista a L’Isola dei Famosi, sarà costretta ancora una volta a L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

trash_italiano : ELETTRA, ELETTRA LAMBORGHINI #Isola - thatvdrenaline : harry fan di elettra lamborghini - thatvdrenaline : parliamo di cose serie mia sorella ha avuto un periodo in cui era fan di elettra lamborghini, metteva sempre le sue… - michy1926 : DESIDERO UNA STORIA DI ROSALINDA CON ELETTRA LAMBORGHINI POR FAVOOOOR ????????OPPURE CON GIULIA #rosmello - annetdep : Io inviterei la gente a guardare le storie di Elettra Lamborghini quando dite “ma è solo un influenza il COVID, se… -

Ultime Notizie dalla rete : Elettra Lamborghini

TGCOM

Elettra Lamborghini è a pezzi: ecco quanto ammesso proprio in queste ore dalla celebre e bellissima artista. Momento delicatissimo per Elettra Lamborghini, che recentemente è risultata positiva al Cov ...Elettra Lamborghini, difficile momento per l’opinionista de L’Isola Dei Famosi: il motivo Per Elettra Lamborghini, ancora alle prese con il Covid-19, il ...