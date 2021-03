Benno racconta il litigio | “Papà voleva che aiutassi di più a casa”

(Di domenica 21 marzo 2021)Neumair spiega come sarebbe avvenuto il duplice omicidio del padre Peter e della madre Laura Perselli: la confessione nel verbale (foto dal web)Neumair hato come sarebbero andati i fatti lo scorso 4 gennaio, quando compì il duplice omicidio dei genitori, Peter Neumair e Laura Perselli a Bolzano. “mi rinfacciava che non valevo niente – spiega il 30enne nei verbali riportati da ‘Corriere della Sera‘ –. Si parlava delle mie responsabilità, di mia sorella…Mi sono sentito alle strette e mi sono rifugiato in camera mia. A quel punto vengo incalzato anche se volevo stare in pace. Volevo solo il silenzio – ha affermato –. Così l’ho zittito. Ho preso dalla bacinella di plastica dei miei attrezzi la prima corda di arrampicata che ho trovato“. Il figlio avrebbe discusso con il padre ...

Ultime Notizie dalla rete : Benno racconta

Fanpage.it

Quando è esplosa la prima discussione sulla necessità di aiutare in casa,di essersi rifugiato nella sua stanza per non dover litigare oltre. Lì avrebbe acceso il computer e si sarebbe ...Il 30enne, in carcere con l'accusa di duplice omicidio e occultamento di cadavere,di ... 'Eravamo in corridoio - continua- Siamo cascati insieme per terra, non so se l'ho strozzato da ...Una lite familiare ha scatenato l’omicidio di Laura Perselli e Peter Neumair. La confessione del figlio: “Papà mi dava del fallito”.La confessione del trentunenne istruttore di fitness arrestato con l'accusa di avere ucciso i suoi genitori: «Dopo avere ucciso papà, ho sentito mamma rientrare in casa. Allora ho strangolato anche le ...