Basket: Virtus Bologna, successo netto su Broni nell’anticipo della 23a di Serie A1 femminile 2021 (Di sabato 20 marzo 2021) Vince senza troppi problemi la Virtus Segafredo Bologna nell’unico anticipo della 23a giornata di Serie A1 2020-2021. La formazione allenata da Lorenzo Serventi non fa sconti a Broni, facendo sentire la propria voce con un chiaro 66-46. Migliori in casa V nere le solite Ana-Marija Begic e Brooque Williams, 18 e 17 punti rispettivamente, con 9 rimbalzi per entrambe. Gran protagonista anche Beatrice Barberis, con 11 punti e tanta qualità nel terzo periodo. Dall’altra parte 13 a testa per Anna Togliani e Sara Madera. Il primo quarto inizia con Begic e Williams che fanno subito capire ciò che vogliono, lanciando subito la Segafredo sul +11 (13-2). Togliani e Madera fanno quel che possono per tenere a galla le ospiti, riuscendoci anche in parte (19-14), ma a colpire da tre, sulla sirena, è ... Leggi su oasport (Di sabato 20 marzo 2021) Vince senza troppi problemi laSegafredonell’unico anticipo23a giornata diA1 2020-. La formazione allenata da Lorenzo Serventi non fa sconti a, facendo sentire la propria voce con un chiaro 66-46. Migliori in casa V nere le solite Ana-Marija Begic e Brooque Williams, 18 e 17 punti rispettivamente, con 9 rimbalzi per entrambe. Gran protagonista anche Beatrice Barberis, con 11 punti e tanta qualità nel terzo periodo. Dall’altra parte 13 a testa per Anna Togliani e Sara Madera. Il primo quarto inizia con Begic e Williams che fanno subito capire ciò che vogliono, lanciando subito la Segafredo sul +11 (13-2). Togliani e Madera fanno quel che possono per tenere a galla le ospiti, riuscendoci anche in parte (19-14), ma a colpire da tre, sulla sirena, è ...

Advertising

OA_Sport : Basket: vittoria convincente per la Virtus Bologna nell'anticipo della 23a giornata di Serie A1 femminile - AllAroundnet : Storie di Basket 2021: a poco più di 4 mesi dalla scomparsa della Virtus Roma cosa - DnaBiancorosso : Carpegna Prosciutto Basket Pesaro ?? Virtus Bologna Gruppo Telegram per commentare la partita ??… - SanMarino_RTV : #Basket #SerieA @VLPesaro riceve la Virtus Roma e attende Eboua - SalernoSport24 : ??? Serie B di nuovo in campo per la fase a orologio. La Virtus Arechi Saleno debutta al PalaLongo. #Sport #Basket -