Barcellona | Koeman glissa su Haaland | «Non posso parlare di lui»

(Di sabato 20 marzo 2021) Ronaldsulla domanda riguardo all’interesse delper: ecco le dichiarazioni del tecnico Ronald, intervenuto in conferenza stampa,sulla domanda relativa all’interessamento delper Erling Braut. Il tecnico delnon si sbilancia sul possibile acquisto. «Non è il momento didi un giocatore che non è nostro per rispetto della sua società. Si parla di acquisti ma non mi piace e devo concentrarmi sulla partita di domani e sul giocatori che abbiamo». Leggi su Calcionews24.com

Ultime Notizie dalla rete : Barcellona Koeman

Ronaldglissa sulla domanda riguardo all'interesse delper Haaland: ecco le dichiarazioni del tecnico ...Calciomercato Juventus, il Barca insiste per Depay: Ronaldprova a convincere l'attaccante francese Calciomercato Juventus Depay/ Tra i parametri zero più appetibili c'è sicuramente Memphis Depay , il cui contratto con il Lione , in ...Ronald Koeman glissa sulla domanda riguardo all'interesse del Barcellona per Haaland: ecco le dichiarazioni del tecnico blaugrana ...Georginio Wijnaldum sembra destinato a lasciare il Liverpool a parametro zero in estate senza il rinnovo del contratto. Il centrocampista olandese è stato accostato anche alla Juventus, ma in Italia ...