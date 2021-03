Aslan Karatsev a Dubai vince il primo titolo ATP in carriera

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 20 marzo 2021) A 27 anni, 6 mesi e 20 giorni e in un anno che l’ha visto esplodere nel circuito maggiore,ilATP della sua. Il russo batte Lloyd Harris 6-3, 6-2 e diventa il terzo giocatore della storia del torneo are ilda wildcard. Si tratta della 15esima vittoria (a fronte di solo due sconfitte) stagionale che gli permette di consolidare il quinto posto nella Race ATP e che lo porterà domani in 27esima posizione in classifica mondiale. Ricordiamo che a inizio 2020 il moscovita era numero 292.domina anche Harris L’inizio della partita è tutto per. Il russo è subito aggressivo in risposta e toglie ilturno di servizio ad Harris, ...