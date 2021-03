Vincenzo e Maria, fratello e mamma Michele Placido: “La morte difficile da superare” (Di venerdì 19 marzo 2021) Vincenzo e Maria Iazzetti erano il fratello e la mamma di Michele Placido che l’attore ha perso: “La morte è difficile da superare”. Vincenzo e Maria Iazzetti erano il fratello e la mamma di Michele Placido. Vincenzo Placido è venuto a mancare poche settimane fa per un malore improvviso nella sua casa di Lucca di L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di venerdì 19 marzo 2021)Iazzetti erano ile ladiche l’attore ha perso: “Lada”.Iazzetti erano ile ladiè venuto a mancare poche settimane fa per un malore improvviso nella sua casa di Lucca di L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

CristinaLilla1 : @LaRmosciata Hai visto invece che bravo Vincenzo De Lucia? Quando imita Maria de Filippi, Mara Venier o Barbara d'urso? È bravissimo - vincenzo_mia : ALESSANDRA AMOROSO CHE CANTA IMMOBILE FACENDO SPETTINARE ANCHE I DUE CANI DI MARIA #amicispoiler - girladdictedz : RT @caffeuccio: Vi giuro che io trovo talmente convincente come Maria Vincenzo de Lucia da pensare seriamente ci sia la de Filippi su rai 2… - steffy_rosas : RT @caffeuccio: Vi giuro che io trovo talmente convincente come Maria Vincenzo de Lucia da pensare seriamente ci sia la de Filippi su rai 2… - RaiDue : RT @caffeuccio: Vi giuro che io trovo talmente convincente come Maria Vincenzo de Lucia da pensare seriamente ci sia la de Filippi su rai 2… -