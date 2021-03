Vaccini, Draghi: “Se coordinamento Ue funziona bene, altrimenti si va per proprio conto. Regioni in ordine sparso, è problema” (Di venerdì 19 marzo 2021) “Bisogna essere pratici, si cerca di stare insieme ma qui si tratta della salute, se il coordinamento europeo funziona bisogna seguirlo, se non funziona bisogna andare per conto proprio”. A dirlo è stato il presidente del Consiglio Mario Draghi, intervenendo in conferenza stampa al termine del consiglio dei ministri. “Si tratta di affrontare una economia in stato emergenziale, il tempo delle grandi scelte economiche appartiene alla normalità e spero che arrivi presto ma ora non c’è. Il mancato rispetto degli accordi va punito e il coordinamento europeo è la prima strada da cercare sui Vaccini . Se l’Ue prosegue su Sputnik bene sennò si procederà in un altro modo. Con pragmatismo si deve cercare il coordinamento ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 19 marzo 2021) “Bisogna essere pratici, si cerca di stare insieme ma qui si tratta della salute, se ileuropeobisogna seguirlo, se nonbisogna andare per”. A dirlo è stato il presidente del Consiglio Mario, intervenendo in conferenza stampa al termine del consiglio dei ministri. “Si tratta di affrontare una economia in stato emergenziale, il tempo delle grandi scelte economiche appartiene alla normalità e spero che arrivi presto ma ora non c’è. Il mancato rispetto degli accordi va punito e ileuropeo è la prima strada da cercare sui. Se l’Ue prosegue su Sputniksennò si procederà in un altro modo. Con pragmatismo si deve cercare il...

