Testo di Se Mi Pieghi Non Mi Spezzi di Cmqmartina | un racconto sulla capacità di rialzarsi

(Di venerdì 19 marzo 2021) Parte la riproduzione di Se MiNon Midie siamo già nel mondo della stella di X Factor 2020. Luci al neon, un side-chain prepotente ma mai soffocante, elettronica da sfondare un muro di cemento armato coi picconi e rabbia, tanta rabbia ribaltata in positivo.è capace di catturare chiunque nel suo padiglione fatto di luci strobo, storie al vetriolo e ferraglia minacciosa, ma sa soprattutto metterti a tuo agio. In questo nuovo brano strizza l’occhio a tutta la nu dance internazionale senza prostrarsi ad essa: la guarda in faccia, non imita, perché dall’inizio della sua carriera ha saputo dimostrare la sua indiscussa sincerità. Se MiNon Midi, come il titolo suggerisce, è un’esplosione di consapevolezza ...

