Stefania Spampinato sulla scelta di Avrai di Claudio Baglioni per Station 19 4×06 | “Doveva essere un’altra”

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 19 marzo 2021) Ai fan italiani non è sfuggito l’utilizzo del branodinel sesto episodio di19 4. L’idea è venuta all’attore Giacomo Gianniotti e a rivelarlo è la collega, siciliana trapiantata a Los Angeles che nello spin-off di Grey’s Anatomy interpreta la ginecologa Carina DeLuca, compagna di Maya Bishop. Attenzione Spoiler! L’episodio che contiene la citazione didiha messo in scena l’aggressione allo specializzando Andrew, poi morto al Grey Sloan Memorial Hospital per le ferite riportate: il brano è stato scelto per ricordare l’infanzia dei due fratelli DeLuca e accennato dall’attore Giacomo Giannotti – che ne ha cantato i primi due versi – durante l’ultimo dialogo ...